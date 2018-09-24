Роналду не приїде на церемонію нагородження кращого гравця ФІФА
Форвард італійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду не приїде до Лондона на церемонію ФІФА, де буде нагороджений кращий гравець за підсумками сезону 2017/18.
У клубі відсутність португальця пояснюють спортивними причинами – мовляв, у неділю Ювентус грав в Серії А, а в середу проведе ще один матч, повідомляє Isport з посиланням на іспанське видання Marca.
Тому на урочистостях в понеділок не буде жодного гравця туринців.
Роналду потрапив в трійку претендентів на звання гравця року за версією ФІФА разом з хавбеком Реала Лукою Модрічем і форвардом "Ліверпуля" Мохамедом Салах.
Церемонія нагородження відбудеться ввечері, 24 вересня.
Раніше повідомлялося, що нападаючий Барселони Ліонель Мессі відвідає церемонію вручення нагороди The Best, незважаючи на те, що він не включений в число номінантів.