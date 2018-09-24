Роналду не приїде на церемонію нагородження кращого гравця ФІФА

У італійського "Ювентуса", в складі якого виступає гравець, дуже щільний графік матчів.

Форвард італійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду не приїде до Лондона на церемонію ФІФА, де буде нагороджений кращий гравець за підсумками сезону 2017/18.

У клубі відсутність португальця пояснюють спортивними причинами – мовляв, у неділю Ювентус грав в Серії А, а в середу проведе ще один матч, повідомляє Isport з посиланням на іспанське видання Marca.

Тому на урочистостях в понеділок не буде жодного гравця туринців.

Роналду потрапив в трійку претендентів на звання гравця року за версією ФІФА разом з хавбеком Реала Лукою Модрічем і форвардом "Ліверпуля" Мохамедом Салах.

Церемонія нагородження відбудеться ввечері, 24 вересня.

Раніше повідомлялося, що нападаючий Барселони Ліонель Мессі відвідає церемонію вручення нагороди The Best, незважаючи на те, що він не включений в число номінантів.