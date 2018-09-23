"Ворскла" вирвала перемогу у "Зорі" в заключному матчі туру УПЛ

Гра в Полтаві завершилася з рахунком 2:1.

У Полтаві завершилс останній матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала луганську "Зорю".

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перші два голи в цьому матчі були забиті в середині другого тайму.

На 65-й хвилині гравець "Ворскли" Владислав Кулач з правого кута штрафного Зорі навісив на дальню штангу і набіг Павло Ребенок розстріляв ворота - 1:0.

Втім, вже через 5 хвилин, на 70-й хвилині, гравець Зорі Богдан Ледньов зробив навіс зі штрафного з лівого флангу і Олександр Караваєв метрів з десяти головою підрізав м'яч у ближній кут - 1:1.

Доля матчу була вирішена на 90-й хвилині гри, коли після навісу з кутового Василь Прийма зрізав м'яч під поперечину власних воріт - 2:1.

Таким чином, Ворскла набрала 15 очок і випередила донецький "Олімпік" в таблиці, піднявшись на 4-е місце. У свою чергу, у "Зорі" залишилося 12 балів і 5-е місце.