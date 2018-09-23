Шахтар впевнено обіграв "Чорноморець" у матчі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 3:0.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав одеський "Чорноморець".

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Донеччани реализовалди смвое перевагу в два голя поспіль у середині другого тайму.

На 57-й хвилині Марлос подав кутовий, Степаненко не влучив по м'ячу, але поруч був Мораєс, який оформив свій 8-й гол у сезоні - 1:0. А за 2 хвилини, на 59-й, Тайсон запустив у штрафну Ісмаїлі, той прострілив з рикошетом, Фернандо послав м'яч у дальню штангу, а Трубочкін зрізав у свої ворота - 2:0.

Нарешті, на 89-й хвилині гри "Шахтар" провів розкішну атаку. Патрік довів м'яч до штрафної і видав в лицьову Мораєсу, той двічі обдурив Романюка і подав точно на голову Тайсону, удар якого був бездоганний - 3:0.

Таким чином, "гірники" набрали 24 очки і продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю чемпіонату України.

У "Чорноморця", як і раніше, 9 очок в таблиці передостаннє 12-е місце.