"Динамо" розтрощило "Десну" в матчі УПЛ і перервало серію без перемог

Матч завершився з рахунком 4:0.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало чернігівську "Десну".

Матч завершився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни впевнено провели весь матч, мали велику перевагу, яку реалізували в голи в кінцівці першого тайму і в середині другого.

На 45-й хвилині Циганков зі штрафного з лівого флангу навісив на лінію воротарського майданчика, і Микита Бурда зумів переправити м'яч у ворота і відкрити рахунок. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів поля - 1:0.

А на 67-й хвилині Миколенко передачею з лівого флангу знайшов у карному Циганкова, який рвонув до лицьової і зробив простріл. Морозюк в боротьбі з захисниками пробити не зумів, але м'яч відскочив до Вербичу, і словенець розстріляв ворота - 2:0.

На 74-й хвилині, киевлянге провели масовану атаку. Спочатку Паст відбив м'яч після ударів Кендзьори і Буяльського з близької відстані, але з другої спроби Кендзьора був точний - 3:0.

Нарешті, на 87-й хвилині Циганков забив четвертий гол своєї команди.

Таким чином, "Динамо" впевнено перемогло і перервав свою серію з 6 матчів без перемог. Кияни набрали 17 очок, випередили "Олександрію" (16) і вийшли на 2-е місце в турнірній таблиці.

У "Десни" залишилося 10 балів і 7-е місце в таблиці УПЛ.