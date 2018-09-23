Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Десна": Прем'єр-ліга, 9-й тур

Кияни приймають команду з Чернігова на НСК "Олімпійський".

Сьогодні в Києві проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі чернігівську "Десну".

На полі зійдуться команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці УПЛ, повідомляє офіційний сайт змагань.

Динамо підійшло до цієї гри в поганому психологічному стані, після серії з шести матчів без перемог поспіль. Чи зможуть кияни сьогодні перервати цю серію?

У свою чергу, чернігівська "Десна" більш ніж впевнено виступає як для новачка елітного дивізіону, займаючи місце в середині турнірної таблиці.

Матч "Динамо" - "Десна" розпочнеться о 17.00 за київським часом.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.