Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Десна": Прем'єр-ліга, 9-й тур
16:55, 23 вересня 2018Футбол
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Кияни приймають команду з Чернігова на НСК "Олімпійський".
Динамо проведе домашній матч з чернігівською Десною / fcdynamo.kiev.ua
Сьогодні в Києві проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі чернігівську "Десну".
На полі зійдуться команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці УПЛ, повідомляє офіційний сайт змагань.
Динамо підійшло до цієї гри в поганому психологічному стані, після серії з шести матчів без перемог поспіль. Чи зможуть кияни сьогодні перервати цю серію?
У свою чергу, чернігівська "Десна" більш ніж впевнено виступає як для новачка елітного дивізіону, займаючи місце в середині турнірної таблиці.
Матч "Динамо" - "Десна" розпочнеться о 17.00 за київським часом.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.
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