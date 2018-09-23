Раванеллі пішов у відставку з поста головного тренера ФК «Арсенал-Київ»

Відставка італійського фахівця була прийнята керівництвом столичного клубу.

49-річний італійський спеціаліст Фабріціо Раванеллі вирішив завершити свою співпрацю я якості головного тренера з ФК «Арсенал-Київ».

Про це він офіційно сповістив громадськість на післяматчевій прес-конференції по завершенню домашньої гри 9-го туру УПЛ проти донецького «Олимпіка» (1:3), повідомляє Медіацентр ФК «Арсенал-Київ».

Відставка Фабріціо Раванеллі була прийнята керівництвом ФК «Арсенал-Київ».

Нагадаємо, що зі столичними «канонірами» відомий у світі футболу гравець, а потім тренер почав працювати з 22 червня 2018 року.

На чолі з Фабріціо Раванеллі ФК «Арсенал-Київ» провів в українській Прем’єр-лізі в сезоні 2018/19 дев’ять поєдинків, з яких по разу виграв та зіграв унічию й зазнав сім поразок. На даний мсомент команда, маючи в активі лише 4 очки, посідає останнє 12-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.