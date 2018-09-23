Раванеллі пішов у відставку з поста головного тренера ФК «Арсенал-Київ»
11:22, 23 вересня 2018Футбол
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Відставка італійського фахівця була прийнята керівництвом столичного клубу.
Раванеллі пішов у відставку після трьох місяців роботи в столичному клубі / arsenal-kyiv.com
49-річний італійський спеціаліст Фабріціо Раванеллі вирішив завершити свою співпрацю я якості головного тренера з ФК «Арсенал-Київ».
Про це він офіційно сповістив громадськість на післяматчевій прес-конференції по завершенню домашньої гри 9-го туру УПЛ проти донецького «Олимпіка» (1:3), повідомляє Медіацентр ФК «Арсенал-Київ».
Відставка Фабріціо Раванеллі була прийнята керівництвом ФК «Арсенал-Київ».
Нагадаємо, що зі столичними «канонірами» відомий у світі футболу гравець, а потім тренер почав працювати з 22 червня 2018 року.
На чолі з Фабріціо Раванеллі ФК «Арсенал-Київ» провів в українській Прем’єр-лізі в сезоні 2018/19 дев’ять поєдинків, з яких по разу виграв та зіграв унічию й зазнав сім поразок. На даний мсомент команда, маючи в активі лише 4 очки, посідає останнє 12-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
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