Олімпік "обіграв" Арсенал " у заключному матчі дня української Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:3.

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київський "Арсенал" приймав донецький "Олімпік" і програв супернику.

Матч завершився з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт змагання.

Кияни лише перші 15 хвилин і 8 хвилин на початку другого тайму утримували рівновагу в рахунку у грі з донецькою командою.

Рахунок в матчі на 16-ій хвилині відкрив "Олімпік". Після оригінального розіграшу м'яча донеччанами Балашов низом відпасував на Вакуленко, а той розстріляв Будюка з близької дистанції.

На початку другого тайму, на 58-й хвилині, гравець "Арсеналу" Сергій Гринь класно прибрав суперника спритним рух в штрафний і пробив точно в нижній кут воріт Махновського - 1:1. Втім, вже на 66-й хвилині донеччани знову вийшли вперед - Гришко розстріляв ближній кут воріт суперника після подачі з кутового на лівому фланзі у виконанні Балашова - 1:2. А на 82-й хвилині крапку в матчі поставив Дегтярьов. Гравець "Олімпіка" реалізував вихід один на один з голкіпером точним ударом у нижній кут, після передачі від Вакуленко - 1:3.

Таким чином, "Олімпік" набрав 12 очок і злетів у турнірній таблиці украиснкой Прем'єр-ліги з передостаннього 11-го на 4-6 місця, який оскаржує з полтавською "Ворсклою" і луганською "Зорею".

У свою чергу, у "Арсеналу" залишилося 4 очки і останнє, 12-е місце в УПЛ.