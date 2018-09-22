Львівське дербі у Прем'єр-лізі завершилося гольовою нічиєю

Матч між ФК "Львів" та "Карпатами" закінчився з рахунком 1:1.

У Львові завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" і ФК "Львів" розійшлися нічиєю.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Голи в цьому матчі були забиті протягом 5 хвилин у середині другого тайму. На 74-й хвилині Сергій Мякушко відкрив рахунок. Гравець відкрив рахунок красивим прямим ударом зі штрафного метрів з 35-ти.

Але, вже за 4 хвилини, на 78-й, Артур Западня пройшов по лівому флангу і віддав передачу на ближній кут воротарського майданчика, звідки Бруно і наніс удар в один дотик - нічия. До речі, Атур вийшов на поле на заміну лише за 3 хвилини до гола.

Таким чином, "Львів" набрав 10 очок і наздогнав "Маріуполь" та "Десну" в боротьбі за 6-8 місця в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу, у "Карпат" 9 балів і вони ділять 9-11 місця з "Чорноморцем" та "Олімпіком".