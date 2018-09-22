"Маріуполь" несподівано виграв у "Олександрії" в матчі УПЛ

Передостання команда турніру обіграла другу в турнірній таблиці.

У Маріуполі завершився стартовий матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав "Александрію".

Команда, яка посідає передостаннє місце в турнірній таблиці - Маріуполь - несподівано обіграла другу команду УПЛ Олександрію з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Єдиний гол у грі господарі поля забили на 7-й хвилині.

Господарі поля потужно почали гру і в одній з перших же атака пішов простий закид за голови захисникам гостей на хід Фоміну, який увірвався у штрафний майданчик і з гострого кута пробив у ближній від Паньківа кут - голкіпер помилився і пропустив гол.

Такому чином, "Маріуполь" набрав 10 очок і перемістився сразус 11-го на 6-7 місця, які він ділить з чернігівською "Десною". У свою чергу, в "Олександрії" залишилося 16 балів і 2-е місце в таблиці УПЛ.