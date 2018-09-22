Екс-гравцю "Шахтаря" Бланко-Лещуку запропонували виступити за збірну України

Футболіст не заграний за збірну Аргентини.

Аргентинський форвард Густаво Бланко-Лещук, який має українські коріння, зізнався, що у нього є пропозиція грати за збірну України.

Про це гравець заявив у інтерв'ю іспанському As, повідомляє Sport.ua.

«Мені запропонували грати за збірну України. Поки що ми на такому етапі. Так, така можливість є, але у мене немає українського паспорта. Але я можу його отримати.

Якщо так станеться, я зможу грати за Україну в матчах чемпіонату Європи.

Мову? Доведеться ще підучити, але я вже його частково знаю. Багато російських слоав знаю, багато українських», - зазначив Густаво.

Зараз Бланко-Лещук на правах оренди виступає за «Малагу». В УПЛ він раніше грав за львівські «Карпати» та донецький «Шахтар».