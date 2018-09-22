Екс-гравцю "Шахтаря" Бланко-Лещуку запропонували виступити за збірну України
14:13, 22 вересня 2018Футбол
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Футболіст не заграний за збірну Аргентини.
Бланко-Лещук може зіграти у складі збірної України / Football.ua
Аргентинський форвард Густаво Бланко-Лещук, який має українські коріння, зізнався, що у нього є пропозиція грати за збірну України.
Про це гравець заявив у інтерв'ю іспанському As, повідомляє Sport.ua.
«Мені запропонували грати за збірну України. Поки що ми на такому етапі. Так, така можливість є, але у мене немає українського паспорта. Але я можу його отримати.
Якщо так станеться, я зможу грати за Україну в матчах чемпіонату Європи.
Мову? Доведеться ще підучити, але я вже його частково знаю. Багато російських слоав знаю, багато українських», - зазначив Густаво.
Зараз Бланко-Лещук на правах оренди виступає за «Малагу». В УПЛ він раніше грав за львівські «Карпати» та донецький «Шахтар».
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