Збірна України може провести матчі в Дніпрі та Полтаві

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про розширення географії матчів національної збірної.

Національна збірна України може провести матч з Туреччиною в листопаді на Дніпро-Арені.

Також прийняти головну команду країни має шанс Полтава, заявив президент ФФУ Андрій Павелко, повідомляє SportArena з посиланням на ТК Футбол.

«Географія матчів збірної України буде розширюватися. Виконком ФФУ підтримує ідею, щоб матчі проходили у різних містах і дарували вболівальникам радість від спілкування з футболістами», — заявив Павелко.

«Ми бачимо, що в кожному місті, де збірна грає, ми проводимо відкриті тренування, спілкування з вболівальниками, соціальні акції. Я вважаю, що в колективі нинішньої збірної є вже своя аура. Дай Бог, щоб в майбутньому ми бачили в грі збірної малюнок, який подобається вболівальникам».

Нагадаємо, в наступному матчі Ліги націй Україна прийме чехів у Харкові, а першу гру відбору на Євро-2020 синьо-жовті проведуть у Львові.