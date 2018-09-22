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Шахтар організував тренування для дітей з обмеженими можливостями в Івано-Франківську

11:34, 22 вересня 2018
Футбол
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Шахтар буде проводити в Івано-Франківську тренування для дітей з обмеженими можливостями / shakhtar.com

У групі будуть тренуватися 20 дітей, двічі на тиждень вони зможуть проходити реабілітацію, граючи у футбол, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

З дітьми працюють 5 наставників-волонтерів, які пройшли навчання на спеціальному тренерському модулі. У першому занятті взяли участь 18 дітей з ментальними та фізичними особливостями розвитку.

Івано-Франківськ – один із 11 міст, у яких за ініціативою фонду Shakhtar Social і в партнерстві з ДТЕК реалізується соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу.

Зазначимо, що в серпні в рамках «Давай, грай!» діти з обмеженими можливостями також почали тренуватися в Маріуполі. У найближчих планах – відкриття аналогічних груп в інших містах. Очікується, що до кінця 2018 року футболом на майданчиках проекту будуть займатися близько 100 дітей з особливими потребами.

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Теги: #ФК Шахтар#Шахтар соціальний проект