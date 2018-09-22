Шахтар організував тренування для дітей з обмеженими можливостями в Івано-Франківську

З дітьми працюють 5 наставників-волонтерів, які пройшли навчання на спеціальному тренерському модулі.

21 вересня в Івано-Франківську відбулося перше тренування «Давай, грай!» для дітей з обмеженими можливостями

У групі будуть тренуватися 20 дітей, двічі на тиждень вони зможуть проходити реабілітацію, граючи у футбол, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

З дітьми працюють 5 наставників-волонтерів, які пройшли навчання на спеціальному тренерському модулі. У першому занятті взяли участь 18 дітей з ментальними та фізичними особливостями розвитку.

Івано-Франківськ – один із 11 міст, у яких за ініціативою фонду Shakhtar Social і в партнерстві з ДТЕК реалізується соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу.

Зазначимо, що в серпні в рамках «Давай, грай!» діти з обмеженими можливостями також почали тренуватися в Маріуполі. У найближчих планах – відкриття аналогічних груп в інших містах. Очікується, що до кінця 2018 року футболом на майданчиках проекту будуть займатися близько 100 дітей з особливими потребами.