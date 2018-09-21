Мессі визнаний гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА
16:19, 21 вересня 2018Футбол
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Аргентинський нападник "Барселони" зробив хет-трик у ворота ПСВ.
Мессі став головним героєм першого матчу "Барселони" у новому сезоні Ліги чемпіонів / Reuters
Нападник іспанської "Барселони" і національної збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА.
Футболіст випередив в опитуванні трьох другмх конкурентів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
Конкурентами були Джеймс Мільнер і з англійського "Ліверпуля", Набіль Фекір ("Олімпік" Ліон, Франція) і Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія).
Мессі перевершив усіх конкурентів завдяки хет-трику у ворота голландського ПСВ у грі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Як повідомляв УНІАН, матч "Барселона" - ПСВ завершився з рахунком 4:0.
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