Мессі визнаний гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА

Аргентинський нападник "Барселони" зробив хет-трик у ворота ПСВ.

Нападник іспанської "Барселони" і національної збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА. Футболіст випередив в опитуванні трьох другмх конкурентів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Конкурентами були Джеймс Мільнер і з англійського "Ліверпуля", Набіль Фекір ("Олімпік" Ліон, Франція) і Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія). Мессі перевершив усіх конкурентів завдяки хет-трику у ворота голландського ПСВ у грі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Як повідомляв УНІАН, матч "Барселона" - ПСВ завершився з рахунком 4:0.

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