Тренер турецького Акхісара назвав Селезньова 12-м гравцем Краснодара

Тренер турецької команди був вкрай розчарований діями українського футболіста своєї команди в матчі з російським клубом.

Головний тренер турецького Акхісара Джем Кавчак розкритикував українського форварда Євгена Селезньова за його гру в матчі з Краснодаром (0:1) в Лізі Європи.

«Не хотілося б бути занадто різким, але сьогодні склалося відчуття, що Євген Селезньов був 12-м гравцем команди суперника. Протягом 80 хвилин зустрічі він падав у простих ситуаціях і сигналізував судді про нібито порушених на ньому правилах», — цитує тренера SportArena з посиланням на ТАСС.

«Так, останні 10 хвилин Селезньов провів з набагато більшою самовіддачею за нашу команду, але в будь-якому випадку це нікуди не годиться».

«Дуже сподіваюся, що ця манера гри була для мене лише ілюзією, і я помиляюсь. Він не грав чотири матчі через дискваліфікації і, можливо, втратив форму. Я проведу з ним окрему бесіду в спокійній обстановці, ми розберемо цей матч і причини його низької якості гри».

Українець провів на полі весь матч, але не відзначився результативними діями. Всього в нинішньому сезоні на його рахунку 4 гри, 1 гол за Акхисар.