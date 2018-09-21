Надійшли у продаж квитки на матч ЛЧ Шахтар - Манчестер Сіті: від 150 до 6000 гривень
11:32, 21 вересня 2018Футбол
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На найочікуваніший матч футбольної осені в Україні вже можна купувати "тікети".
"Шахтар" прийме "Манчестер Сіті" 22 жовтня / shakhtar.com
Стартував продаж квитків на поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Манчестер Сіті»
Вболівальники, які з 20 по 23 вересня придбають квитки на гру з «Чорноморцем» або «Ліоном», отримають пріоритетну можливість придбати квитки на матч «Шахтар» – «Манчестер Сіті» (пропозиція діє в касах стадіону і на онлайн shakhtar.com), повідомляє офіційний сайт клубу.
Купівля здійснюється за промокоду, який приходить в СМС-повідомленні протягом доби.
Вартість – від 150 до 6 000 гривень.
Як повідомляв УНІАН, підопічні Паулу Фонсеки візьмуть чемпіона Англії 23 жовтня в Харкові на ОСК «Металіст». Початок о 22:00.
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