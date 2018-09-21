Київське "Динамо" не може перемогти вже в шести матчах поспіль
11:08, 21 вересня 2018Футбол
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Серія без перемог триває більше місяця.
В останній раз "Динамо" обіграло "Олександрію" у напруженому матчі УПЛ в серпні / fcdynamo.kiev.ua
Домашньої нічиєї з Астаною (2:2) Динамо продовжило серію без перемог до шести матчів поспіль.
Остання перемога киян датована 18 серпня — тоді була мінімально обіграна Олександрія, яка поки випереджає Динамо в таблиці УПЛ, повідомляє SportArena.
Чорна смуга для команди Хацкевича почалася з виїзної поразки від "Аякса". З тих пір столичний клуб зазнав дві поразки і чотири рази зіграв внічию. В цих матчах команда забила 5 голів, а пропустила на два м'ячі більше.
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Динамо не визначило переможця в матчі з Чорноморцем (1:1), вдома з Аяксом (0:0), Зорею " (1:1) і Астаною (2:2). Сильніше киян виявилися той же Аякс (1:3) і Карпати (0:2).
У найближчому турі Прем'єр-ліги "Динамо" прийме Десну у неділю, 23 вересня.
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