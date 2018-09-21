Циганков: зараз у Динамо взагалі нічого не виходить

Один із лідерів столичного клубу оцінив гру команди в стартовому матчі єврокубка.

Київське «Динамо» втратило перемогу на доданих хвилинах матчу з «Астаною в Лізі Європи, зігравши внічию 2:2.

Віктор Циганков та Віталій Буяльський, які організували перший гол у матчі, після гри не приховували свого розчарування результатом, повідомляє офіційний сайт телеканалу Футбол 1.

«Відчуваю розчарування. Знову пропускаємо на останніх хвилинах зі стандарту. Важко це коментувати – зараз взагалі нічого не виходить. Начебто почали матч добре. Але знову-таки потрібно грати надійніше в обороні. Свої моменти у нас були», - зазначив Циганков.

У свою чергу, Буяльський сказав: «Емоцій - ні. Просто спустошення. На останніх хвилинах втратили очки. Ми контролювали гру до 94 хвилини – потім стандарт і пропущений гол».

Кияни двічі вели в рахунку, але в результаті втратили перемогу на п'ятій доданій хвилині до основного часу.

В іншому матчі групи Ренн обіграв Яблонець (2:1). Наступну зустріч "Динамо" проведе на виїзді проти Яблонцем 4 жовтня.