Нічия, яка увійде в історію - казахстанські ЗМІ про матч Динамо - Астана

Журналісти видань столиці Казахстану з натхненням сприйняли нічию своєї команди в Києві.

Казахстанські ЗМІ з великим натхненням сприйняли нічийний результат матчу своєї команди з українським клубом.

«Нічия, яка увійде в історію», — говорить заголовок самого популярного казахського видання Sports.kz.

«Київське «Динамо» не так сильно, як раніше, але, тим не менше, вважається фаворитом групи До і явно (вважалося фаворитом — прим. ред.) домашнього протистояння з «Астаною», яка хоч і набрала популярність, але не таку, яка є в українського клубу. Гідний результат для чемпіона Казахстану», — цитує видання Sport.ua.

«Астана» на 95-й хвилині вирвала нічию у київського «Динамо» на старті групи Ліги Європи. Спрацювала заміна Григорія Бабаяна», — названо звіт про матчі авторитетного порталу Vesti.kz.

«Камбек в Києві. «Астана» зіграла внічию з «Динамо», — радіє видання Prosports.kz.

«Чемпіон Казахстану здійснив нетиповий камбек для вітчизняного футболу. Цього разу саме наша команда зрівняла рахунок на останніх хвилинах. Педро Енріке з правого флангу зробив відмінний крос, замкнув який вийшовший на заміну кількома хвилинами раніше Роман Муртазаєв — 2:2!

Гол «Астани» шокував НСК «Олімпійський» і приніс казахстанського клубу перший бал в нинішньому груповому етапі Ліги Європи. Порадував не тільки результат, але і якість гри команди Григорія Бабаяна, яка не звертала уваги на історичний бекграунд суперника, клас гравців і підтримку вболівальників. Цей матч однозначно увійде в історію «Астани», — пише Prosports.kz.

«Астана» вирвала нічию у матчі з київським «Динамо», — говорить заголовок порталу SportX.kz.

Видання зазначає швидкий гол Циганкова і швидкий відіграш «Астани» зусиллями Марина Аничича.

«Перший тайм залишився за господарями поля. Вже в доданий до першій половині час Денис Гармаш забив другий гол у ворота Ненада Эрича.

У другій половині зустрічі незважаючи на зусилля суперників, рахунок довгий час не змінювався. І лише на п'ятій доданій хвилині Роман Муртазаєв зумів принести перший бал «Астані» — 2:2», — лаконічно підводить підсумки матчу SportX.kz.

В цілому, казахстанські ЗМІ дуже позитивно сприйняли нічию «Астани» з київським «Динамо», окремо підкреслюючи силу і популярність української команди. Також деякі видання писали, що камбек — нетипове для казахстанського футболу явище.