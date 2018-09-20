Англійський "Арсенал" прогнозовано обіграв полтавську "Ворсклу" у матчі Ліги Європи

Гра завершилася з рахунком 4:2.

У Лондоні завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Арсенал" приймав на своєму полі полтавську "Ворсклу" і впевнено обіграв суперника.

Матч завершився з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лондонці мали перевагу впродовж більшої частини матчу і логічно довели гру до перемоги.

Українська команда зуміла втримати свої ворота "сухими" лише протягом першої півгодини гри, поки суперник втягувався в матч. А на 32-й хвилині Кравченко помилився на половині суперника і полтавці попалися на контратаці. Мхітарян протягнув м'яч, віддав на фланг Ивоби, той прострілив у штрафну, звідки П'єр-Ерік Обамеянг низом пробив повз голкіпера полтавчан Шуста - прямо в кут воріт - 1:0.

А вже у другому таймі господарі поля ввімкнули високі швидкості і швидко наростили перевагу. На 49-й хвилині Мхітарян вже асистував, з лівого флангу навісив на лінію воротарського, звідки ДанниУэлбек головою переправив м'яч у ворота. На 56-й хвилині після того, як м'яч в центрі поля втратив Кобахідзе, знову господарі покарали Ворсклу за помилку. Мхітарян віддав передачу Обамеянгу на хід по центру, а той з-за меж штрафного низом пробив повз Шуста і зробив дубль - 3:0. Нарешті, на 74-й хвилині Сократіс закинув м'яч у штрафний майданчик на хід Лихштайнеру, який прострілив на лінію воротарського майданчика, звідки практично по порожніх воротах пробив Месут Озіл - 4:0.

Лише після цього господарі поля трохи заспокоїлися і дозволили гостям скоротити рахунок. На 77-й хвилині полтавчани з лівого флангу пробив штрафний, пішов навіс, господарі відбилися, але далеко не зуміли винести м'яч, після чого Чеснаков метрів з 15 пробив під поперечину - 1:4. А вже в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині В'ячеслав Шарпар забив другий гол у ворота господарів поля.

Таким чином, "Арсенал" здобув першу перемогу в груповому етапі турніру.