Київське Динамо втратило важливу перемогу у Лізі Європи над Астаною

Матч завершився з рахунком 2:2.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" приймало "Астану" з Казахстану.

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни досить активно розпочали матч і вже на 11-й хвилині Виктлор Циганков відкрив рахунок. Сам автор голу зіграв у стінку з Віталієм Буяльським, який ідеально скинув м'яч на партнера, і той метрів з 20-ти пробив точно під штангу - 1:0.

Втім, після цього кияни сильно здали позиції, чим миттєво скористався суперник. Команда з Казахстану пішла вперед і на 21-й хвилині зуміла зрівняти рахунок. У цьому епізоді Кабананга з правого флангу навісив точно на голову Аничичу, який з лінії воротарського розстріляв ворота - 1:1.

Динамо знову пішла в атаку великими силами і в кінцівці першого тайму все-таки зумів вийти вперед. Вже в доданий арбітром час, на 45+2 хвилині, після нехитрого навісу Вербича голкіпер випустив м'яч з рук прямо на Дениса Гармаша, який фактично розстріляв порожні ворота - 2:1.

Після перерви український клуб не зміг збільшити перевагу. Більш того, суперник мав чимало можливостей для того, щоб зрівняти рахунок. А вже в доданий арбітром час, на 90+5 хвилині, Роман Муртазаєв скористався навісом з флангу і головою "встромив" м'яч у ворота суперника - 2:2.

У підсумку, "Динамо" не змогло здобути навіть скромну перемогу над не найсильнішим суперником на старті єврокубка, задовольнившись лише нічиєю.