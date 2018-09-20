Шахтар проведе в Запоріжжі відкритий відбір дітей у свою Академію

Shakhtar Social дає дітям можливість потрапити в Академію «оранжево-чорних».

3 жовтня на «Славутич-Арені» у Запоріжжі відбудеться Talent Day, взяти участь в якому можуть хлопчики 2005 і 2006 року народження.

96 дітей продемонструють свої футбольні таланти в рамках одноденних змагань у присутності селекціонерів Академії ФК «Шахтар», повідомляється на офіційному сайті донецького клубу.

Найбільш здібні хлопці будуть запрошені на перегляд.

Початок реєстрації – 13:00, старт змагань – о 14:00. При собі учасникам необхідно мати свідоцтво про народження та екіпіровку (футболка, шорти, спортивне взуття, гетри, щитки). Попередня реєстрація доступна за адресою shtd.mbsoccerevents.com. Партнер заходу – школа «Майстер м'яча».

Раніше Shakhtar Social провів Talent Day в Харкові, Львові, Маріуполі та Чернівцях. У липні за результатами маріупольського відбору в Академію «Шахтаря» був прийнятий 13-річний Максим Деркач з Чорноморське (Одеська область), нині тренується з командою U14.