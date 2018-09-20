Кілька гравців "Динамо" кардинально змінили імідж перед матчем з "Астаною" (фото)

Захисники Микита Бурда та Віталій Миколенко, а також хавбек Віталій Буяльський поголилися "під нуль" .

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