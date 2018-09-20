Кілька гравців "Динамо" кардинально змінили імідж перед матчем з "Астаною" (фото)
17:35, 20 вересня 2018Футбол
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Захисники Микита Бурда та Віталій Миколенко, а також хавбек Віталій Буяльський поголилися "під нуль" .
Футболісти "Динамо" змінили зачіски перед стартом у Лізі Європи.
Поголилися "під нуль" захисники Микита Бурда та Віталій Миколенко, а також хавбек Віталій Буяльський.
У новому образі гравці тренувалися перед матчем 1-го туру Ліги Європи проти "Астани", який відбудеться 20 вересня о 19:55 на "Олімпійському".
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Уболівальники припускають, що хлопці зробили це на удачу, хоча решта динамівців волосся залишила.
Нагадаємо, раніше Віктор Циганков пообіцяв поголитися налисо, якщо "Динамо" стане чемпіоном.
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