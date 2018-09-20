Найбільший стрибок: Україна увірвалась до ТОП-30 футбольних збірних світу

Збірна України піднялася на 6 позицій і посідає 29 місце.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг найкращих збірних світу.

Збірна України піднялася на 6 позицій і посідає 29 місце.

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Такий стрибок став можливий завдяки двом перемогам на старті Ліги націй – над Чехією (2:1) та Словаччиною (1:0).

Тим часом у топ-10 Бельгія ділить тепер перше місце з чемпіоном світу Францією.

Наступний рейтинг буде опубліковано 25 жовтня.

РЕЙТИНГ ФІФА

(від 20 вересня 2018 року)

1.(2) Бельгія - 1729

1.(1) Франція - 1729

3.(3) Бразилія - 1663

4.(4) Хорватія - 1634

5.(5) Уругвай - 1632

6.(6) Англія - 1612

7.(7) Португалія - 1606

8.(8) Швейцарія - 1598

9.(9) Іспанія - 1597

10.(9) Данія - 1581

…26.(26) Словаччина* - 1491

…29.(35) УКРАЇНА - 1483

…47.(44) Чехія* - 1418