Найбільший стрибок: Україна увірвалась до ТОП-30 футбольних збірних світу
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг найкращих збірних світу.
Збірна України піднялася на 6 позицій і посідає 29 місце.
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Такий стрибок став можливий завдяки двом перемогам на старті Ліги націй – над Чехією (2:1) та Словаччиною (1:0).
Тим часом у топ-10 Бельгія ділить тепер перше місце з чемпіоном світу Францією.
Наступний рейтинг буде опубліковано 25 жовтня.
РЕЙТИНГ ФІФА
(від 20 вересня 2018 року)
1.(2) Бельгія - 1729
1.(1) Франція - 1729
3.(3) Бразилія - 1663
4.(4) Хорватія - 1634
5.(5) Уругвай - 1632
6.(6) Англія - 1612
7.(7) Португалія - 1606
8.(8) Швейцарія - 1598
9.(9) Іспанія - 1597
10.(9) Данія - 1581
…26.(26) Словаччина* - 1491
…29.(35) УКРАЇНА - 1483
…47.(44) Чехія* - 1418