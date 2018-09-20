Стала відома причина спірного вилучення Роналду в матчі ЛЧ, після якого він розплакався

На 29-й хвилині зустрічі головний арбітр Фелікс Брих показав червону картку португальському футболісту.

Італійське видання Sky Sport Italia з'ясувало причину вилучення форварда туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Валенсії».

Як передає Football-Italia.net, головний суддя зустрічі німець Фелікс Брих не бачив моменту, коли португалець порушив правила проти захисника іспанського клубу Джейсона Мурільйо, і звернувся за порадою до свого помічника, який знаходився біля лицьової лінії. Асистент Марко Фрітц заявив, що Роналду схопив свого опонента за волосся, і підтвердив, що форвард повинен бути покараний прямою червоною карткою.

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Нагадаємо, на 29-й хвилині зустрічі головний арбітр Фелікс Брих показав червону картку португальському футболісту.

Залишаючи поле, Роналду не зміг стримати емоцій і розплакався.

Португалець пропустить матч другого туру Ліги чемпіонів проти швейцарського клубу «Янг Бойз». Якщо Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) класифікує поведінку Роналду як навмисну грубість по відношенню до суперника, то тоді форварду загрожує триматчева дискваліфікація.

Зустріч між «Валенсією» і «Ювентусом» завершилася з рахунком 2:0 на користь італійського клубу.