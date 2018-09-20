Фонсека назвав Хоффенхайм найсильнішим суперником Шахтаря в цьому році

Також він назвав Хоффенхайм "сильною атакуючою командою".

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився думкою про перший матч групового етапу Ліги чемпіонів.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Харкові зумів зіграти внічию з Хоффенхаймом, двічі відіграючись по ходу матчу. Про це пише Football.ua.

"Хоффенхайм сильна атакуюча команда, вони створили велику кількість небезпечних моментів у першому таймі, а ми, в свою чергу, допускали багато помилок в обороні. Ми залишали для них багато простору, не перекривали ті зони, які повинні були закрити", - заявив він.

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"Якщо хтось допускає помилку, люди відразу починають звинувачувати цього гравця, згадувати всі його попередні помилки. Я цього бажати не буду. Помилки трапляються, але нічого страшного. П'ятов чудовий гравець, його сильні якості не подлягають сумніву, він найкращий воротар України. Коли я роблю вибір на позиції воротаря – я ніколи не сумніваюся", — розповів Фонсека на прес-конференції після матчу.

"Болбат провів непоганий матч. Він грав у важких умовах, Хоффенхайм діяв обережно, не давав багато простору і Сергій зовсім рідко отримував м'яч. Пізніше ми прийняли рішення поставити Тайсона на лівий фланг, тому що він має відмінну швидкість і добре комбінує з Ісмаїлі".

"До сьогоднішнього дня, Хоффенхайм був найскладнішим суперником для нас в цьому році", — додав Фонсека.