Реал обіграв Рому в центральному матчі дня Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
23:53, 19 вересня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 3:0.
Реал обіграв Рому в матчі Ліги чемпіонів / Reuters
У Європі відбулися матчі другого ігрового дня 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких в Мадриді зустрічалися іспанський "Реал" і італійська "Рома" з Риму.
Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Голи забили Іско (на 45-й хвилині), Гаррет Бейл, на 58-й та Діас (90+2).
Також сьогодні відбулися ще сім матчів 1-го туру змагань.
Ліга чемпіонів.
1-й тур.
Бенфіка - Баварія - 0:2
Манчестер Сти - Ліон - 1:2
Вікторія Пльзень - ЦСКА - 2:2
Реал - Рома - 3:0
Валенсія - Ювентус - 0:2
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед - 0:3
Аякс - АЕК - 3:0
Шахтар - Хоффенхайм - 2:2
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