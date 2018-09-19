Реал обіграв Рому в центральному матчі дня Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)

Гра завершилася з рахунком 3:0.

У Європі відбулися матчі другого ігрового дня 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких в Мадриді зустрічалися іспанський "Реал" і італійська "Рома" з Риму.

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Голи забили Іско (на 45-й хвилині), Гаррет Бейл, на 58-й та Діас (90+2).

Також сьогодні відбулися ще сім матчів 1-го туру змагань.

Ліга чемпіонів.

1-й тур.

Бенфіка - Баварія - 0:2

Манчестер Сти - Ліон - 1:2

Вікторія Пльзень - ЦСКА - 2:2

Реал - Рома - 3:0

Валенсія - Ювентус - 0:2

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед - 0:3

Аякс - АЕК - 3:0

Шахтар - Хоффенхайм - 2:2