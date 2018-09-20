Ліга Європи: де дивитися матчі українських команд

Ігри "Динамо" і "Ворскли" покажуть спеціалізовані кабельні телеканали Футбол 1/2.

Сьогодні у Києві та Лондоні відбудуться матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в яких "Динамо" зіграє з "Астаною", а "Арсенал" прийме "Ворсклу".

Обидва матчі покажуть українські спеціалізовані кабельні телеканали Футбол 1/2.

Великий футбольний вечір розпочнеться з аналітичної програми "Шлях у Баку" на каналі Футбол 1, яка вийде в ефір о 18.45. В ній експерти в студії розглянуть шанси обох українських команд в майбутніх матчах. Потім на цьому ж каналі відбудеться трансляція матчу "Динамо" - "Астана".

Після цього, на каналі Футбол 2 відбудеться трансляція матчу "Арсенал" - "Ворскла" (21.50) і продовження аналітичної програми Шлях у Баку (23.55), де експерти вже підведуть підсумки виступів українських команд у цей день.

Як повідомляв УНІАН, матчі Ліги Європи відбудуться у четвер, 20 вересня, і розпочнеться о 20.00 (гра в Києві) та 22.00 (гра в Лондоні) за київським часом.