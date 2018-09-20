Лондонський Арсенал є явним фаворитом матчу Ліги Європи з Ворсклою

Аналітики букмекерських контор дають на перемогу англійців мінімальний коефіцієнт.

Сьогодні в Лондоні відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Арсенал" прийме на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Англійський клуб є явним фаворитом гри, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 22 контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу української команди становить лише 24,37 до 1. У той же час, на перемогу "Арсеналу" ставки близькі до мінімальних - 1,11 до 1, а на нічию - 9,22 до 1.

Матч Арсенал - Ворскла відбудеться у четвер, 20 вересня, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.