Лондонський Арсенал є явним фаворитом матчу Ліги Європи з Ворсклою
10:51, 20 вересня 2018Футбол
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Аналітики букмекерських контор дають на перемогу англійців мінімальний коефіцієнт.
"Ворскла" низько котирується у букмекерів у матчі проти Арсеналу / vorskla.com.ua
Сьогодні в Лондоні відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Арсенал" прийме на своєму полі полтавську "Ворсклу".
Англійський клуб є явним фаворитом гри, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.
Портал зібрав дані 22 контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу української команди становить лише 24,37 до 1. У той же час, на перемогу "Арсеналу" ставки близькі до мінімальних - 1,11 до 1, а на нічию - 9,22 до 1.
Матч Арсенал - Ворскла відбудеться у четвер, 20 вересня, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.
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