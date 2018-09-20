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Лондонський Арсенал є явним фаворитом матчу Ліги Європи з Ворсклою

10:51, 20 вересня 2018
Футбол
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"Ворскла" низько котирується у букмекерів у матчі проти Арсеналу / vorskla.com.ua

Англійський клуб є явним фаворитом гри, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 22 контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу української команди становить лише 24,37 до 1. У той же час, на перемогу "Арсеналу" ставки близькі до мінімальних - 1,11 до 1, а на нічию - 9,22 до 1.

Матч Арсенал - Ворскла відбудеться у четвер, 20 вересня, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#Ворскла