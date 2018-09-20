"Динамо" є фаворитом у матчі Ліги Європи з Астаною на ставках букмекерів

Аналітики контор пророкують українській команді легку перемогу в матчі з командою з Казахстану.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" прийме "Астану" з Казахстану.

Аналітики букмекерських контор вважають "Динамо" фаворитом матчу, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

На порталі об'єднані дані 22 контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу киян становить 1,57 до 1, на нічию - 3,71 до 1, а на перемогу "Астани" - 6,72 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Астана" розпочнеться в четвер, 20 вересня, о 20.00 за київським часом.