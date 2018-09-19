Двох гравців Хоффенхайма перед матчем з Шахтарем виключили з команди

Футболісти не потраплять в заявку на гру з Гірниками.

Тренерський штаб Хоффенхайма на чолі з Юліаном Нагельсманном виключив з команди двох гравців, про що повідомив в інтерв'ю менеджер Алекс Розен.

Причина полягає у порушенні дисципліни, хоча представник синьо-білих запевнив, що нічого серйозного не сталося, повідомляє SportArena з посиланням на Bild.

За інформацією Bild, мова йде про захисника Джошуа Бренете і форварда Исхаке Бельфоділе. Обидва гравця не брали участь у відеозйомці команди, яка відбулася в понеділок.

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Тим самим, обидва футболісти не допоможуть синьо-білим в найближчому матчі проти Шахтаря. Хоча вчора головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн звертав увагу, що участь фулбека у грі з "Гірниками" під питанням.

У нинішньому сезоні Бренет один раз виходив на заміну, а Бельфодил двічі посилював команду з лавки запасних.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар — Хоффенхайм відбудеться сьогодні в Харкові, початок — о 19:55.