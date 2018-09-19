У складі Ворскли до Лондона на матч Ліги Європи з Арсеналом відправилися 24 гравця
Гравці полтавської "ВІорскли" в середу вранці відправилися до столиці Великобританії Лондона, де вже у четвер проведуть матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Суперником полтавчан стане лондонський "Арсенал", повідомляє офіційний сайт футбольного клуба "Ворскла".
Тренер «біло-зелених» Василь Сачко взяв із собою таких виконавців:
Воротарі: Шуст, Ткаченко, Різник
Захисники: Сапай, Артур, Гіоргадзе, Даллку, Мартиненко, Пердута
Півзахисники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахідзе, Кравченко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Саків, Скляр, Шарпар
Нападники: Сергійчук, Коломоєць, Кулач, Карека
Напередодні гри, ввечері відбудуться традиційні передматчеві зустрічі з мас-медіа тренерів обох команд – Унаї Емері та Василя Сачка, а також відкрита тренувальна сесія для ЗМІ.
Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Арсенал" - "Ворскла" відбудеться у Лондоні в четвер, 20 вересня. Початок гри - о 20.00