У складі Ворскли до Лондона на матч Ліги Європи з Арсеналом відправилися 24 гравця

Гра другого за значущістю футбольного євротурніру відбудеться в четвер, 20 вересня.

Гравці полтавської "ВІорскли" в середу вранці відправилися до столиці Великобританії Лондона, де вже у четвер проведуть матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Суперником полтавчан стане лондонський "Арсенал", повідомляє офіційний сайт футбольного клуба "Ворскла".

Тренер «біло-зелених» Василь Сачко взяв із собою таких виконавців:

Воротарі: Шуст, Ткаченко, Різник

Захисники: Сапай, Артур, Гіоргадзе, Даллку, Мартиненко, Пердута

Півзахисники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахідзе, Кравченко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Саків, Скляр, Шарпар

Нападники: Сергійчук, Коломоєць, Кулач, Карека

Напередодні гри, ввечері відбудуться традиційні передматчеві зустрічі з мас-медіа тренерів обох команд – Унаї Емері та Василя Сачка, а також відкрита тренувальна сесія для ЗМІ.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Арсенал" - "Ворскла" відбудеться у Лондоні в четвер, 20 вересня. Початок гри - о 20.00