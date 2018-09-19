Гравець Шахтаря Степаненко: Хоффенхайм грає в три захисники, це доставить незручності

Півзахисник донецької команди поділився своєю думкою про майбутній матч.

Сьогодні в Харкові пройде перший матч Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2018/2019, де Шахтар прийме команду з Німеччини – Хоффенхайм.

Напередодні поєдинку своєю думкою про суперника поділився півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко повідомляє Isport.

"Дуже хороша команда. Вони сповідують прямолінійний футбол. Підопічні Нагельсманна, намагаються швидко виходити в контратаки. Важливо, що вони грають в три захисника. Крайні захисники, постійно підключаються в атаці, це для нас проблематично.

З іншого боку, ми граємо вдома, значить повинні діяти першим номером. Звичайно, команда суперник, нас поглиблено вивчила. Домашні заготовки для нас стоять осібно. Важливо здобути будинку, позитивний результат", - заявив Степаненко телеканалу Футбол 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Хоффенхайм відбудеться у середу, 19 вересня. Початок гри о 19:55 за київським часом.