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Гравець Шахтаря Степаненко: Хоффенхайм грає в три захисники, це доставить незручності

12:14, 19 вересня 2018
Футбол
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Степаненко передрікає дуже складний матч "Шахтаря" проти Хоффенхайма / shakhtar.com

Напередодні поєдинку своєю думкою про суперника поділився півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко повідомляє Isport.

"Дуже хороша команда. Вони сповідують прямолінійний футбол. Підопічні Нагельсманна, намагаються швидко виходити в контратаки. Важливо, що вони грають в три захисника. Крайні захисники, постійно підключаються в атаці, це для нас проблематично.

З іншого боку, ми граємо вдома, значить повинні діяти першим номером. Звичайно, команда суперник, нас поглиблено вивчила. Домашні заготовки для нас стоять осібно. Важливо здобути будинку, позитивний результат", - заявив Степаненко телеканалу Футбол 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Хоффенхайм відбудеться у середу, 19 вересня. Початок гри о 19:55 за київським часом.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар