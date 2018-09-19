Шахтар - Хоффенхайм: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Гру покаже спеціалізований кабельний телеканал.

Сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме німецький "Хоффенхайм".

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 2".

Грі буде передувати включення із спеціальної студії, де експерти оцінять шанси гірників та їхніх суперників перед матчем. А відразу після гри експерти підведуть підсумки матчу. Передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів" буде працювати з 18.45 до 19.50, а післяматчева - з 21.50 до 22.45.

Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Хоффенхайм" розпочнеться в Харкові на ОСК "Металіст" о 19.55.