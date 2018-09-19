Шахтар є фаворитом на ставках букмекерських контор в матчі з Хоффенхаймом

Сьогодні гірники стартують в найпрестижнішому єврокубковому турнірі - Лізі чемпіонів.

Сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме німецький "Хоффенхайм".

Аналітики букмекерських контор вважають "Шахтар" фаворитом гри, повідомляється на спеціалізованому порталі BetExplorer.

Портал зібрав дані 22 провідних букмекерських контор світу і вивів середній коефіцієнт. На перемогу гірників ставки приймаються з розрахунку 1,94 до 1, на нічию - 3,77 до 1, а на перемогу німецької команди - 3,90 до 1.

Матч "Шахтар" - "Хоффенхайм" запланований в розкладі в першому часовому слоті УЄФА на сьогоднішній ігровий день і розпочнеться о 19.55 за київським часом.