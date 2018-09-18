"Ліверпуль" обіграв ПСЖ у стартовому турі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

Гра на знаменитому стадіоні "Енфілд Роуд" завершилася з рахунком 3:2.

У Європі відбулися чергові шість матчів 1-го туру Ліги чемпіонів, де в центральній грі англійський "Ліверпуль" обіграв французький "Парі-Сен-Жермен".

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Голи в середині першого тайму забили Деніель Старрідж і Джеймс Мільнер (з пенальті), в той час як парижани зуміли відповісти лише голом Томаса Менье.

Але у другому таймі, Кілліан Мбаппе зумів забити другий гол за ПСЖ і зрівняти рахунок. Тим не менш, вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, Роберто Фірміньо забив переможний гол у складі "Ліверпуля".

Це був центральний матч другої сесії матчів сьогоднішнього дня Ліги чемпіонів.

Як відомо, з нинішнього сезону матчі починаються в 19.55 (дві гри) і 22.00 (шість матчів) за київським часом.

Ліга чемпіонів.

1-й тур.

"Барселона" - ПСВ - 4:0

"Інтер" - "Тоттенхем" - 2:1

"Шальке" - "Порто" - 1:1

"Галатасарай" - "Локомотив" - 3:0

"Ліверпуль" - ПСЖ - 3:2

"Црвена Звезда" - "Наполі" - 0:0

"Монако" - "Атлетико" - 1:2

"Брюгге" - "Беруссия" (Дортмунд) - 0:1