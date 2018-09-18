"Барселона" та "Інтер" виграли перші матчі нового сезону Ліги чемпіонів
21:53, 18 вересня 2018Футбол
370 0
У новому сезоні матчі розпочинаються о 19.55 та 22.00 за київським часом.
Мессі став головним героєм першого матчу "Барселони" у новій Лізі чемпіонів / Reuters
У Барселоні, Мілані завершилися перші матчі 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА нового сезону, в яких "Барселона" з великим рахунком обіграла голландський ПСВ з Ейндховена, а "Інтер" обіграв англійський "Тоттенхем".
Матч у Барселоні завершився з рахунком 4:0, а в Мілані - 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Головним героєм дня став зоряний форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі, на рахунку якого три голи.
А в Мілані, вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, забив Матіас Весіно.
Ще 6 матчів сьогоднішнього ігрового дня розпочнуться о 22.00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter