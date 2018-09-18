"Барселона" та "Інтер" виграли перші матчі нового сезону Ліги чемпіонів

У новому сезоні матчі розпочинаються о 19.55 та 22.00 за київським часом.

У Барселоні, Мілані завершилися перші матчі 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА нового сезону, в яких "Барселона" з великим рахунком обіграла голландський ПСВ з Ейндховена, а "Інтер" обіграв англійський "Тоттенхем".

Матч у Барселоні завершився з рахунком 4:0, а в Мілані - 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Головним героєм дня став зоряний форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі, на рахунку якого три голи.

А в Мілані, вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, забив Матіас Весіно.

Ще 6 матчів сьогоднішнього ігрового дня розпочнуться о 22.00 за київським часом.