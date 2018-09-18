Екс-гравець збірної України Ващук: "Шахтар" – фаворит матчу з Хоффенхаймом

Фахівець пророкує успішний старт сезону на євроарені донецькій команді.

Екс-захисник київського Динамо і збірної України Владислав Ващук вважається, що донецький "Шахтар" выиграт матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у німецького "Хоффенхайма".

Свою думку Ващук озвечил в інтерв'ю Команді 1:

«Комфортну перевагу Шахтаря перед Динамо в чемпіонаті дозволяє команді Паулу Фонсеки спокійно себе почувати. У такій ситуації гірникам легше концентруватися, принаймні, на найближчому поєдинку проти Хоффенхайма, в якому донеччани, на мій погляд, є фаворитами. У Шахтаря більш досвідчена команда для турніру такого рангу.

Крім того, гірники грають вдома, тому напевно будуть атакувати. Бразильці Шахтаря не люблять особливо оборонятися, бо ми побачимо атакуючий футбол. А взагалі, вважаю, що в української команди є всі передумови для успішного виступу в нинішній Лізі чемпіонів і проходу в наступний раунд змагань», - зазначив Ващук..

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Хоффенхайм" відбудеться у середу, 19 вересня, а Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 19.55.