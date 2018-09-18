Розпочато продаж квитків на матч Ліги націй Україна — Чехія - від 50 до 500 гривень

Національна збірна України продовжує свої виступи в Лізі націй, де після двох турів наша команда одноосібно очолює групу B1.

Федерація футболу України оголосила про відкриття онлайн-продажу квитків на матч Ліги націй Україна - Чехія.

Реалізація квитків у касах ОСК «Металіст» розпочнеться з наступного тижня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

На даний момент купити квитки можна On-line на сайті esport.in.ua:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16-ти років, зазначаються дані свідоцтва про народження.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо.

Також квитки можна будет придбати у касах стадіону ОСК «Металліст»:

Придбати квитки можна за будь-яким документом, що посвідчує особу. При собі потрібно мати оригінал власного документа та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

У ФФУ попереджують: остерігайтесь підробок! Із метою захисту квитків на кожному з них нанесена голограма з логотипом Федерації футболу України. А також нагадують, що продавати та передавати вболівальникам квитки будь-яким іншим чином заборонено. Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Для входу на стадіон при собі потрібно мати будь-який документ, що посвідчує особу. У разі втрати або пошкодження квитка дублікат не видається, а кошти не повертаються.

Вартість квитків складає 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450, 500 грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2018 року о 21.45 у Харкові на ОСК «Металіст» розпочнеться матч 3-го туру Ліги націй Україна — Чехія