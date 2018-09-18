Роналду отримав першу копію онлайн-гри FIFA 19
15:57, 18 вересня 2018Футбол
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Гравець "Ювентуса" і збірної Португалії став "обличчям" ігри і першим, хто її протестує.
Роналду першим протестує онлайн-гру FIFA 19 / instagram.com
Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Instagram виклав фото, де представив першу в світі копію FIFA 19.
Розробник гри EA Sports спеціально надав її Роналду першим до офіційного виходу гри в світ, повідомляє SportArena.
«Спасибі EA Sports за першу в світі копію FIFA 19. Приєднуйтесь до мене в грі», — написав Кріштіану.
Саме форвард Ювентуса зображений на офіційній обкладинці нової версії FIFA. Також його обличчя можна побачити під час завантаження гри.
Офіційна дата виходу нової версії онлайн-гри FIFA 19 — 28 вересня.
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