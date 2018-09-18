Роналду отримав першу копію онлайн-гри FIFA 19

Гравець "Ювентуса" і збірної Португалії став "обличчям" ігри і першим, хто її протестує.

Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Instagram виклав фото, де представив першу в світі копію FIFA 19.

Розробник гри EA Sports спеціально надав її Роналду першим до офіційного виходу гри в світ, повідомляє SportArena.

«Спасибі EA Sports за першу в світі копію FIFA 19. Приєднуйтесь до мене в грі», — написав Кріштіану.

Саме форвард Ювентуса зображений на офіційній обкладинці нової версії FIFA. Також його обличчя можна побачити під час завантаження гри.

Офіційна дата виходу нової версії онлайн-гри FIFA 19 — 28 вересня.