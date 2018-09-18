У Харкові в день матчу «Шахтар» - «Хоффенхайм» порядок забезпечать 800 поліцейських

Матч розпочнеться 19 вересня о 19:55 на стадіоні «Металіст».

У Харкові в день проведення матчу Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» і німецьким «Хоффенхаймом» охорону громадського порядку будуть забезпечувати 800 поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, спортивне захід відвідають близько 35 тисяч уболівальників, 200 з яких - німецькі футбольні фанати.

За відомостями поліції, охорону громадського порядку та безпеки будуть забезпечувати 600 співробітників Нацполиции і 200 військовослужбовців Нацгвардії. У посиленому патрулюванні міста також будуть задіяні курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Працівники поліції попереджають водіїв про те, що після 18:00 на вулицях Плеханівській, Храмова та провулку Власовском буде тимчасово припинено рух автотранспорту. Також поліцейські закликають громадян не порушувати порядок і дотримуватися закону.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня о 19:55 на стадіоні «Металіст» у Харкові розпочнеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Хоффенхайм» (Німеччина).