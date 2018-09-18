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Збірна Чехії з футболу отримала нового тренера після поразки від України в Лізі націй

15:07, 18 вересня 2018
Футбол
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Ярослав Шілгави буде керувати командою Чехії під час матчу з Україною. / twitter.com/ceskarepre_cz

Про це було оголошено у вівторок на прес-конференції в Празі, повідомляється на офіційній сторінці Чеського футбольного союзу в Facebook

Саме цей спеціаліст привезе збірну Чехії на матч Ліги націй в Україну. Гра відбудеться 16 жовтня.

Шилгави змінив на посту наставника чеської збірної Карела Яроліма, який був звільнений після двох поразок поспіль команди. У вересні збірна Чехії спочатку поступилася в офіційному матчі Ліги націй збірній України (1:2), а потім зазнала розгромної поразки від команди Росії з рахунком 1:5.

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Теги: #Ліга націй УЄФА#матч Чехія - Україна