Збірна Чехії з футболу отримала нового тренера після поразки від України в Лізі націй
15:07, 18 вересня 2018Футбол
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Команду очолив Ярослав Шилгави.
Ярослав Шілгави буде керувати командою Чехії під час матчу з Україною. / twitter.com/ceskarepre_cz
Ярослав Шилгави призначений новим головним тренером збірної Чехії з футболу.
Про це було оголошено у вівторок на прес-конференції в Празі, повідомляється на офіційній сторінці Чеського футбольного союзу в Facebook
Саме цей спеціаліст привезе збірну Чехії на матч Ліги націй в Україну. Гра відбудеться 16 жовтня.
Шилгави змінив на посту наставника чеської збірної Карела Яроліма, який був звільнений після двох поразок поспіль команди. У вересні збірна Чехії спочатку поступилася в офіційному матчі Ліги націй збірній України (1:2), а потім зазнала розгромної поразки від команди Росії з рахунком 1:5.
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