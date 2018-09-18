Збірна Чехії з футболу отримала нового тренера після поразки від України в Лізі націй

Команду очолив Ярослав Шилгави.

Ярослав Шилгави призначений новим головним тренером збірної Чехії з футболу.

Про це було оголошено у вівторок на прес-конференції в Празі, повідомляється на офіційній сторінці Чеського футбольного союзу в Facebook

Саме цей спеціаліст привезе збірну Чехії на матч Ліги націй в Україну. Гра відбудеться 16 жовтня.

Шилгави змінив на посту наставника чеської збірної Карела Яроліма, який був звільнений після двох поразок поспіль команди. У вересні збірна Чехії спочатку поступилася в офіційному матчі Ліги націй збірній України (1:2), а потім зазнала розгромної поразки від команди Росії з рахунком 1:5.