П'ять гравців Шахтаря готуються до гри ЛЧ з Хоффенхаймом за індивідуальною програмою

Шахтар проведе дебютний матч Ліги чемпіонів вже в середу.

Вранці 18 вересня «помаранчево-чорні» провели заключне тренування перед матчем з німецьким «Хоффенхаймом».

Сьогодні ввечері команда вилетить з Києва в Харків, де вже завтра відбудеться матч, повідомляє офіційний сайт гірників.

За окремою програмою працювали травмовані Дентіньо, Веллінгтон Ньому, Іван Ордець, Максим Малишев та В'ячеслав Танковський. Всі інші футболісти готуються вийти завтра на поле ОСК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Хоффенхайм" відбудеться в середу в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 19.55.