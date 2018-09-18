Президент клуба-аутсайдера УПЛ "Арсенала" готовий звільнити відомого тренера-італійця

Столичний клуб найближчим часом може оголосити про відставку італійського фахівця.

Президент футбольного клубу Арсенал-Київ Івіца Піріч дав зрозуміти, що на посаді головного тренера команди відбудуться зміни.

Клуб розстанеться з Фабріціо Раванеллі, під керівництвом якого Арсенал невдало почав сезон, заявив функціонер в інтерв'ю Sport Arena.

«На жаль, в останньому турі "Арсенал" знову програв, не зумівши зачепитися за очки в матчі з Десною. Ми всі чекали і чекаємо від команди кращих результатів. Але, на жаль, досі перебуваємо на самому дні турнірної таблиці.

Безумовно, Фабріціо Раванелли прийшов в Арсенал як фахівець з ім'ям, ми сподівалися і вірили, що він зможе дати новий імпульс нашій команді для виступу в Прем'єр-лізі. На жаль, результати виявилися невтішними, тому в цій ситуації треба думати про те, як вийти із становища. Ми з великою повагою ставимося до Раванеллі і до його тренерському таланту. Ми починали нашу співпрацю на взаємній повазі, сподіваємося, що в таких же відносинах, по-джентельменськи розлучимося, і сам Равнеллі розуміє ситуацію, що склалася.

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На мій погляд, в Арсеналі настав час змін на посаді головного тренера. Поки ми остаточно не загрузли на дні турнірної таблиці, команді необхідна здригнутися і вже з новим тренером постаратися якомога швидше вийти з цього піке, щоб зберегти за собою місце в Прем'єр-лізі», — сказав Пірич.

Фабріціо Раванеллі прийшов в "Арсенал" цього літа, змінивши на посту головного тренера Сергія Литовченка. Під його керівництвом команда в стартових восьми турах набрала всього 4 очки, з-за чого розташовується на останньому місці в УПЛ.

При цьому у київського клубу на контракті залишається колишній тренер Сергій Литовченко. Раніше повідомлялося, що українець подав заяву на клуб в Палату спорів.