Гравець Хоффенхайма Біттенкурт: 0-0 в матчі з Шахтарем не буде, буде атакуючий футбол

Півзахисник німецької команди дав свій прогноз на гру Ліги чемпіонів.

Бразило-німецький півзахисник Хоффенхайма Леонардо Біттенкурт розповів чого очікує від зустрічі з Шахтарем і протистояння зі своїми співвітчизниками на полі.

- Не можу дочекатися цієї гри, і взагалі почала Ліги чемпіонів. Для мене, Тайсон –кращий виконавець дуже сильного колективу. Але ми будемо добре підготовлені до "Шахтаря", - сказав гравець в розмові з Football.ua.

На питання, чи знаєте гравець кого-небудь з бразильців "Шахтаря" особисто, зауважив: "Коли я грав за дортмундську Боруссію з донецькою командою, мені довелося провести деякий час з колишнім гірником Дугласом Костою на допінг-контролі. Знаю, що він, а також, наприклад, Фред, були видатними гравцями в історії Шахтаря. Але з нинішнього складу не знаю особисто нікого".

Говорячи про можливий кінець матчу, гравець зауважив: "У нас не так багато бразильських футболістів, але ми граємо в такий же атакуючий футбол. Тому, немає, 0-0 не буде. Очікую дуже цікавий матч і, ймовірно, кілька голів".

А говорячи про фаворитів групи Биттенкурт зазначив: "Мансіті" – самий іменитий в цій групі, а ми є претендентом, оскільки беремо участь у цьому турнірі вперше. Тим не менш, наша мета – фінішувати другими в цій групі, чекаю на дуже важкі матчі, особливо з "Шахтарем".

"Це буде мій перший матч у Лізі чемпіонів – звичайно, я дійсно з нетерпінням чекаю цієї гри! Шахтар виступає в цьому турнірі майже кожен рік, тому він повинен бути фаворитом. Тим не менш, ми впевнені в собі і хочемо добре почати в цій групі", - підсумував футболіст Хоффенхайма.

Нагадаємо, матч Шахтар — Хоффенхайм пройде в Харкові на ОСК Металіст 19 вересня. Початок гри о 19.55.