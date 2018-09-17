Гравець Реала Бейл про втрату Роналду: атмосфера в команді стала більш розслабленою

З переходом португальця у "Ювентус" мадридський клуб запрацював як єдиний механізм, вважає Гарет Бейл.

Нападник мадридського «Реала» Гарет Бейл розповів про зміни в команді після того, як команду залишив форвард Кріштіану Роналду, який цього літа перейшов в туринський «Ювентус».

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«Після переходу такого великого гравця все буде трохи по-іншому. Можливо, тепер атмосфера стала більш розслабленою, ніж була раніше. Думаю, зараз ми більшою мірою команда, тому що працюємо як єдиний механізм, а не граємо на одного футболіста», - цитує Бейла Daily Mail.

У нинішньому сезоні Бейл взяв участь у 4-х матчах іспанської Примери, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.