Динамо і Ворскла дізналися арбітрів на матчах 1-го туру Ліги Європи

На матчі "Динамо" - "Астана" працюватиме бригада суддів з Туреччини, поєдинок "Арсенал" - "Ворскла" обслужать бельгійці.

Стали відомі суддівські призначення на матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром матчу «Динамо» – «Астана» буде турецький рефері Халіс Озках'я. Йому допомагатимуть лайнсмени Джейхун Сесигюзель і Хакан Еміскен. Додаткові асистенти – Алі Палабійик і Алпер Улусой. Четвертим арбітром буде Керем Ерсой.

Озках'я раніше вже працював на матчі «Динамо» головним арбітром. У 2013 році він судив зустріч групового етапу Ліги Європи з швейцарським «Туном» (3:0).

Також 38-річний турок обслуговував матчі Україна – Узбекистан (2:0), Україна U-21 – Німеччина U-21 (0:3) і «Атлетик» – «Зоря» (0:1).

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На матчі «Арсенал» – «Ворскла» головним арбітром буде бельгієць Барт Вертентен.

Його асистентами будуть Рієн Ванізере і Тібо Нейссен. Додатковими асистентами призначені Лоренс Віссер і Брам ван Дриссхе. Четвертий арбітр – Ів де Нев.

Вертенен в минулому сезоні працював на двох матчах українських команд. У Лізі Європи 30-річний бельгієць судив матч «Динамо» – «Скендербеу» (3:1), в якому поставив пенальті у ворота албанців. Також він був головним арбітром у товариській зустрічі Україна – Японія (2:1) в цьому році.

Матчі «Динамо» і «Ворскли» пройдуть у четвер, 20 вересня. Кияни розпочнуть зустріч в 20.00, полтавчани – о 22.00.