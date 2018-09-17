УЄФА призначив арбітра матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Хоффенхайм

Гру обслуговуватиме датчанин Якоб Келет.

Данський арбітр Якоб Келет призначений головним суддею на матчі групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Хоффенхаймом».

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Асистентами Келета будуть Ларс Хуммельгор і Хейне Соренсен. Четвертий арбітр –Крістіан Бріксен. Додатковими асистентами призначені Міхаель Тюкгор і Йенс Моє.

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Якоб Келет раніше працював головним арбітром на трьох матчах за участю українських клубів. У 2012 році він обслуговував матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи «Металург» Донецьк – «Челік» Нікшич (7:0). У 2016 році він був головним арбітром зустрічі групового етапу Ліги Європи «Зоря» – «Феєноорд» (1:1), в якому призначив пенальті у ворота голландців, а також вилучив гравця суперника луганчан. У минулому сезоні 38-річний арбітр обслуговував матч кваліфікації Ліги Європи «Марітіму» – «Динамо» (0:0), в якому вилучив Євгена Хачеріді.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Хоффенхайм» відбудеться у середу, 19 вересня. Початок - о 20.00.