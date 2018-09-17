Ярмоленко був обраний найкращим гравцем матчу Вест Хема проти Евертона

Українець переміг з великим відривом у голосуванні вболівальників свого клубу.

Лондонський "Вест Хем" за підсумками матчу проти "Евертона" (3:1) в англійській Прем'єр-лізі провів в офіційному твіттері голосування за найкращого гравця.

Українець Андрій Ярмоленко переміг з великим відривом (49%), випередивши захисника Деклана Райса (29%), форварда Марко Арнаутовича (15%) і хавбека Педро Обьянга (7%).

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Нагадаємо, що 28-річний український футболіст напередодні оформив дубль, вперше вийшовши в стартовому складі в матчі АПЛ. До цього Андрій Ярмоленко у 4-х поєдинках АПЛ виходив лише на заміну, всі їх "Молотобійці" програли.

Гол Ярмоленка став першим для українських футболістів в англійській Прем'єр-лізі за останні 10 років.

