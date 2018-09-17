Хацкевич не планує йти з Динамо: відчуваю довіру президента (відео)

"Динамо" забило лише 6 голів в УПЛ, що є одним з найгірших показників в чемпіонаті.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після нічийного матчу проти луганської "Зорі" (1:1) в рамках 8-го туру УПЛ прокоментував чутки про свою відставку.

"Після попереднього матчу з "Карпатами" ми поговорили з президентом "Динамо" і вирішили, що не потрібно давати приводу для таких розмов. Потрібно терпіти і працювати далі", - зазначив Хацкевич в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Наставник "біло-синіх" вважає, що у нього, як і раніше, є кредит довіри від Ігоря Суркіса.

Читайте такожГравець Динамо Вербич: Хацкевич - хороший тренер, ми його підтримуємо (відео)

"Ми продовжуємо будувати команду. Довіру і з боку президента, і з боку гравців я відчуваю. Я своїм підопічним теж довіряю, команда керована і через роботу буде тільки зростати".

Зазначимо, що після восьми турів "Динамо" знаходиться на третьому місці в УПЛ, поступаючись за набраними очками "Шахтарю" і "Олександрії". При цьому команда забила лише 6 голів, що є одним з найгірших показників в чемпіонаті (гірше результативність - тільки у аутсайдера київського "Арсеналу").

"Ми розуміємо, що є проблема. В атаці у нас молоді гравці. Володіємо м'ячем багато, але взаєморозуміння між футболістами не на тому рівні, на якому хотілося б", - заявив Олександр Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, у неділю "Динамо" припустилося чергової осічки в Прем'єр-лізі, зігравши внічию з "Зорею".