Гравець Динамо Вербич: Хацкевич - хороший тренер, ми його підтримуємо (відео)

Один з лідерів "Динамо" прокоментував черговий невдалий поєдинок в УПЛ.

Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич вважає Олександра Хацкевича хорошим тренером, незважаючи на нічию із «Зорею» (1:1) у 8-му турі УПЛ.

«Усі постійно очікують від нас перемог. Це був важкий матч, тому що «Зоря» вдома грає дуже добре. Вважаю, що ми контролювали гру протягом 85 хвилин. Тільки на останніх п'яти хвилинах першого тайму ми були менш сконцентровані. Не знаю, чому так сталося, але наша гра була поганою в той момент, і ми пропустили гол.

Звичайно, ми підтримуємо головного тренера. Хацкевич – хороший тренер, все залежить від футболістів на полі», – сказав Вербич в ефірі програми «Профутбол».

Нагадаємо, "Динамо" припустилося чергової осічки в чемпіонаті України, зігравши внічию на виїзді з "Зорею" (1:1).